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الخميس، 14-03-2024 03:17 م

مبابي يورط نفسه بسبب ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - وضع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان نفسه في ورطه بسبب رحيله الوشيك عن جدران حديقة الأمراء، للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس أن فرص مبابي في تحقيق حلمه بالمشاركة في أولمبياد باريس تتضاءل يوما بعد يوم.

وأشارت إلى أن الأولمبياد التي ستقام خلال الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/أب المقبلين ستعوق ظهور مبابي في معسكر إعداد ريال مدريد للموسم المقبل.

وأضافت: "إدارة باريس كانت مستعدة لفعل أي شيء من أجل مشاركة مبابي في العرس الأولمبي إذا قام بتجديد عقده مع النادي".

وتابعت: "لكن في ريال مدريد سيكون الأمر مختلفا، فالنادي الإسباني سيدفع 120 مليون يورو، ومن المستبعد أن يفرط في اللاعب الذي يسعى خلفه منذ 2017".

ولفتت إلى أن أولوية كيليان مبابي هي المشاركة في يورو 2024 وحال تأهل منتخب فرنسا للمباراة النهائية سيكون الفارق الزمني بين النهائي وانطلاق الأولمبياد أسبوعا فقط.

وأكدت "ليكيب" أيضا أن مبابي تحدث عن رغبته في المشاركة في الألعاب الأولمبية مع كل الأندية التي تواصلت معه.

وأشارت إلى أن إراحة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لمبابي في الفترة الأخيرة يجعله قادرا على الجمع بين البطولتين في الصيف، ولكن ريال مدريد لن يسمح بهذا الأمر.

وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لا يفضل أيضا مشاركة مبابي في اليورو والأولمبياد.

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