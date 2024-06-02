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الأحد، 02-06-2024 03:32 م

مبابي يوقع لريال مدريد.. والإعلان خلال أيام

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الوكيل الإخباري - أتم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إجراءات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني اعتبارا من الموسم المقبل.

وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن مبابي وقع على كافة العقود، لتكتمل الصفقة المنتظرة.

وأكد عبر حسابه على "إكس" أن النادي المدريدي بصدد الإعلان عن صفقة كيليان مبابي في الأسبوع المقبل.

ويعني ذلك أن الريال سيعلن الصفقة المنتظرة قبل كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تنطلق يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري.

ولفت رومانو أيضا إلى أن مبابي أعلن عن قرار رحيله الشهر الماضي، ويمكن اعتباره حاليا لاعبا في صفوف ريال مدريد.

وسيرحل كيليان (25 عاما) عن صفوف النادي الباريسي بعد 7 مواسم داخل جدران حديقة الأمراء حقق خلالها 15 لقبا محليا.

وسيضم ريال مدريد النجم الفرنسي بصفقة انتقال حر لانتهاء تعاقده مع بي إس جي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

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