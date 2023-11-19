مبابي: 300 هدف في مسيرتي مجرد خطوة!

الوكيل الإخباري - بدا كيليان مبابي، نجم فرنسا، سعيدا للغاية، بتسجيله ثلاثية في الفوز الكاسح على جبل طارق (14-0)، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.



وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "إكس": "أمسية لا تنسى".



وبسؤاله عن تسجيل 300 هدف في مسيرته، قال: "إنه جزء من دوري، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 في مسيرتهم".



وتابع عبر قناة "TF1" الفرنسية: "300 هدف، رقم يشعرني بسعادة غامرة، يجب أن أستمر وأتحسن مع باريس سان جيرمان والمنتخب".



كما واصل قائد الديوك عبر شبكة "RMC" سبورت: "إنه انتصار رائع، كانت لدينا رغبة قوية في تحطيم الرقم القياسي، وتعاملنا مع اللقاء بكل جدية".



واستطرد: "الوصول إلى 300 هدفا، إنجاز جديد بالنسبة لي، ولكن يبقى في المرتبة الثانية، لأن الفريق قدم أداء جماعيا استثنائيا، إنها مجرد خطوة، وأسعى لأكون حاسما بشكل دائم".



وتحدث كيليان مبابي أيضا عن هدفه الرائع بكرة ساقطة من مسافة بعيدة، مشيرا إلى أنه لاحظ تقدم حارس مرمى جبل طارق أكثر من مرة.



وأتم نجم فرنسا تصريحاته ضاحكا: "لم أفهم سبب تقدمه لمدة 20-25 مترا، وبالفطرة سجلت هدفا، أعتبره عقوبة جميلة له".

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