مباراة الكأس تحمل خبرا سعيدا للوحدات قبل مواجهة الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - أنس عشاشهدت مباراة الوحدات وشباب حوارة بكأس الأردن الظهور الأول لمهاجم الوحدات السنغالي عبد العزيز نداي، بعد غياب طويل امتد لأغلب فترات الموسم الحالي .ولم يشارك هداف الدوري للموسم الماضي، في بطولة درع الاتحاد ببداية الموسم الحالي، بسبب تأخر في استصدار تأشيرة عودته للأردن، كما غاب عن أغلب مباريات الوحدات بالدوري بسبب الإصابة، واكتفى بالمشاركة بدوري أبطال اسيا وبعض مباريات الدوري.ويعد توقيت عودة نداي مثاليا للمدير الفني عبدالله أبو زمع بسبب ما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية وبدنية، والتي ستنعكس بالتأكيد على المفاتيح الهجومية للفريق بالمباراة القادمة أمام الفيصلي .