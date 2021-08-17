الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 01:43 م

مباراة الكأس تحمل خبرا سعيدا للوحدات قبل مواجهة الكلاسيكو

40cfee53-8a83-43b7-b3fd-5d1ca8acb7b8


الوكيل الإخباري - أنس عشا
شهدت مباراة الوحدات وشباب حوارة بكأس الأردن الظهور الأول لمهاجم الوحدات السنغالي عبد العزيز نداي، بعد غياب طويل امتد لأغلب فترات الموسم الحالي .اضافة اعلان

 

ولم يشارك هداف الدوري للموسم الماضي، في بطولة درع الاتحاد ببداية الموسم الحالي، بسبب تأخر في استصدار تأشيرة عودته للأردن، كما غاب عن أغلب مباريات الوحدات بالدوري بسبب الإصابة، واكتفى بالمشاركة بدوري أبطال اسيا وبعض مباريات الدوري.

ويعد توقيت عودة نداي مثاليا للمدير الفني عبدالله أبو زمع بسبب ما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية وبدنية، والتي ستنعكس بالتأكيد على المفاتيح الهجومية للفريق بالمباراة القادمة أمام الفيصلي .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
611904304236040e7b1439e3

وفاة أسطورة كرة القدم صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية

bea0f30d-858a-491b-bff8-578a0febe711

النجوم الأردنيون يتنافسون بالبحرين ،، أبرزهم ثلاثي الوحدات السابق

c01d981a-23d0-424e-bcf0-ec77de37bb3c

13 جولة من الإثارة ،، حصاد دوري المحترفين

8202113134049765267509

وسيم البزور يتحدث بعد الخسارة من الحسين إربد

182750153_3465354363564139_2997938154814555787_n

جماهير الحسين تطالب ناديها بالتأهل للآسيوية ،، والقاسم يوعدهم

ملعب-الملك-عبدالله-الثاني-بالقويسمة3

استمرار التنسيق ،، الأردن يستضيف حلم سوريا بالوصول لكأس العالم

أخبار متعلقة
c01d981a-23d0-424e-bcf0-ec77de37bb3c

هذا ما قاله نجم الوحدات إبراهيم الجوابرة بعد الفوز على الفيصلي (شاهد)

d5ce3f37-c982-4212-89a4-5a1645c1b058

نجم الكلاسيكو يتحدث لموقع ملاعب عن سر علاقته بالمحترفين (فيديو)

188262811_112448081021265_5537728912228164723_n

زياد شلباية يكشف عن مكافآت كبيرة لفريق الوحدات بعد الفوز على الفيصلي (فيديو)

189121076_112448124354594_1398451825709684588_n

تصريحات مدافع الوحدات بعد الفوز على الفيصلي (فيديو)

711248df-5543-42f7-86f0-e5f13aebd023

الوحدات يحسم الكلاسيكو والصدارة

8920c639-96e2-49f0-b813-34b500716c50

جماهير كرة القدم الأردنية تترقب كلاسيكو العيد (فيديو)