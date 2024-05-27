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الإثنين، 27-05-2024 03:17 م

مباراة الوداع.. برشلونة يهدي تشافي الفوز على إشبيلية

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الوكيل الإخباري - اختتم نادي برشلونة موسمه في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه إشبيلية (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 الختامية للدوري "لا ليغا".

ووقع على هدفي الفريق الكتالوني كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب خط الوسط الإسباني فيرمين لوبيز، في الدقيقتين (15، 59) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف فريق إشبيلية الوحيد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وقدم نادي برشلونة هذا الفوز هدية لمدربه تشافي هيرنانديز، في آخر مباراة له مع النادي، حيث أعلنت إدارة الفريق قرار إقالة المدرب يوم الجمعة الماضي.

وحقق نادي برشلونة انتصاره الرابع تواليا، والخامس والعشرين في الموسم مقابل 7 تعادلات و5 هزائم، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وأخفق بذلك في الدفاع عن لقب بطل "لا ليغا" الذي توج به العام الماضي، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، مني نادي إشبيلية بالهزيمة الرابعة على التوالي، والـ16 في الموسم مقابل 10 انتصارات و11 تعادلا، واكتفى بالمركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 41 نقطة.

 

ملاعب 

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