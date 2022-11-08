الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تعدل مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة

الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

الهند: بلادنا ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا

الملك يزور رفيق سلاح اصابه المرض

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

الثلاثاء، 08-11-2022 03:45 م

مباراة حاسمة تجمع الرمثا والوحدات في نصف نهائي الكأس غدا

112022811522287683055


الوكيل الإخباري -  يلتقي فريقا الرمثا والوحدات، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء، على ستاد الحسن في إربد، في مباراة نصف نهائي كأس الأردن لكرة القدم.

ويتوقع أن تأتي المباراة قوية ومثيرة في ظل تحضيرات الفريقين لهذه المباراة؛ بحثا عن لقب الكأس، وسينتقل الفائز إلى المباراة النهائية، لملاقاة الفائز من مباراة فريقي شباب العقبة وعمان أف سي التي تجري عند الخامسة من مساء يوم غد على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

اضافة اعلان


وكان اتحاد الكرة، أصدر تعليمات وترتيبات مباراتي يوم غد اللتين ستحددان طرفي المباراة النهائية التي تقام يوم 13 الشهر الحالي.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120228121236654894688

ثنائي الوحدات يغيب أمام الرمثا

1120228144554666079110

بنزيما يحصد جائزة جديدة في الليجا .. صورة

1120228125640352916494

الكشف عن أسماء المتنافسين لشراء ليفربول

1120228112345968423033

أبرزها برشلونة.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1120228121656482706963 (1)

لقطة الموسم للاعب ريال مدريد

1120228123624664023339

تعليق نشاطات الاتحاد الاردني لكرة اليد لمدة 3 ايام

أخبار متعلقة
11202270220688099013 (1)

حكم لبناني لقمة الوحدات والرمثا

10202216155637223911742

الفيصلي يفوز باستفتاء أفضل فريق بغرب اسيا

10202216103752699203662

نجم تشيلسي يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

10202213112513704093967

قمة الوحدات والفيصلي في بطولة الكأس دون جمهور غدا

1020221214427609304244

فيفا يدعو الأندية للحصول على أموال من صندوق كأس العالم

10202211115940669194080

الصيفي: فخور باحترافي الطويل بالدوري الكويتي ومتفائل بالنشامى