مباراة حاسمة تجمع الرمثا والوحدات في نصف نهائي الكأس غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا الرمثا والوحدات، عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء، على ستاد الحسن في إربد، في مباراة نصف نهائي كأس الأردن لكرة القدم.



ويتوقع أن تأتي المباراة قوية ومثيرة في ظل تحضيرات الفريقين لهذه المباراة؛ بحثا عن لقب الكأس، وسينتقل الفائز إلى المباراة النهائية، لملاقاة الفائز من مباراة فريقي شباب العقبة وعمان أف سي التي تجري عند الخامسة من مساء يوم غد على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

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وكان اتحاد الكرة، أصدر تعليمات وترتيبات مباراتي يوم غد اللتين ستحددان طرفي المباراة النهائية التي تقام يوم 13 الشهر الحالي.

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