مباراة حاسمة للأولمبي أمام أندونيسيا بكأس آسيا غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم نظيره الأندونيسي عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الأحد، على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر.



وتعتبر مباراة يوم غد الفرصة الأخيرة للمنتخب الوطني الأولمبي للبحث عن التأهل للدور الثاني من البطولة، حيث يحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة خلف منتخب قطر المتصدر برصيد 6 نقاط وإندونيسيا برصيد 3 نقاط، وبنفس رصيد منتخب استراليا صاحب النقطة أيضا.



وتعادل المنتخب الأولمبي في المباراة الأولى أمام استراليا من دون أهداف، وخسر في المباراة الثانية أمام قطر بنتيجة 1-2.



وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة غينيا رابع أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

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