مباراتان في افتتاح الأسبوع الأخير بدوري المحترفين الخميس

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع الأخير بدوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين.



ويلتقي عند الخامسة مساء فريقا شباب الأردن والسلط، فيما يلعب عند السابعة والنصف فريقا الرمثا وشباب العقبة على ستاد الحسن في إربد.



وتجري يوم الجمعة 4 مباريات حاسمة، ستحدد هوية بطل الدوري، وهوية الفريق الثاني الذي سيرافق الجزيرة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.



ويلتقي الجمعة الفيصلي مع الجزيرة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، والوحدات مع مغير السرحان على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، والصريح مع معان على ملعب السلط، فيما يلعب الحسين إربد مع سحاب على ستاد عمان.



وتتنافس فرق الفيصلي ب48 نقطة، والوحدات 47 نقطة، والحسين إربد 47 على لقب الدوري، فيما يتنافس فريقا مغير السرحان والصريح على الهروب من شبح الهبوط ومرافقة الجزيرة للدرجة الأولى.

اضافة اعلان

ملاعب