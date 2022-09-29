مباراتان في دوري كرة اليد غدا

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بإقامة مباراتين على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.



ويلتقي فريق الكتة نظيره فريق أم جوزة عند الخامسة مساء، فيما يلعب عند السابعة مساء فريق الأهلي مع فريق كفرنجة.



وتقام يوم بعد غد السبت مباراتان، حيث يلتقي فريقا السلط والقوقازي عند الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما تستضيف صالة مدينة الحسن بإربد المواجهة المنتظرة التي تجمع بين الجارين الحسين إربد والعربي، وتبدأ عند السابعة مساء.

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