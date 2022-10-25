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الثلاثاء، 25-10-2022 04:03 م

مباريات حاسمة في دوري ابطال اوروبا .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الثلاثاء 25-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة لايبزيج وريال مدريد وبوروسيا دورتموند ضد مان سيتي، وبنفيكا ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة بتوقيت الاردن 

وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة على النحو التالي:

ريد بول سالزبورج × تشيلسي- الساعة 7:45 مساءا
إشبيلية× كوبنهاجن - الساعة 7:45 مساءا

دينامو زغرب× ميلان - الساعة 10 مساءا

بوروسيا دورتموند× مانشستر سيتي - الساعة 10 مساءا

بنفيكا× يوفنتوس - الساعة 10 مساءا

سيلتك× شاختار دونيتسك  - الساعة 10 مساءا

لايبزيج× ريال مدريد - الساعة 10 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

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ملاعب 

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