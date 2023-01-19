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الخميس، 19-01-2023 02:16 م

مباريات مثيرة اليوم الخميس.. بينها نهائي خليجي 25 في العراق

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الوكيل الإخباري -  سيكون عشاق كرة القدم اليوم الخميس على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف ملاعب العالم.

البداية ستكون من ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة العراقية، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج "خليجي 25" بين منتخبي العراق وسلطنة عمان، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش.

ومن ثم ستتجه أنظار الساحرة المستديرة صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يحتضن مباراة "كأس موسم الرياض" المرتقبة بين الفريق المكون من نجوم النصر والهلال ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحظى مباراة "كأس موسم الرياض" بأهمية كبيرة نظرا للمواجهة المرتقبة بين الجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيقود نجوم النصر والهلال، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الباريسي.

كما ستجري مباراة هامة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين فريق مانشستر سيتي وضيفه توتنهام، وهذه المواجهة مؤجلة من الجولة السابعة "للبريمير ليغ

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