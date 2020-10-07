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الأربعاء، 07-10-2020 10:44 ص

مباريات نارية الليلة في أوروبا .. المواعيد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ يشهد اليوم الأربعاء 7 – 10 – 2020،  عودة المباريات الدولية الودية في القارة الأوروبية، كما يشهد اليوم بعض المباريات بالدوري المغربي والدوري المصري.


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

بيراميدز ضد نادي مصر– السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
إنبي ضد الأهلي– التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت


مواعيد مبارايات الدوري المغربي اليوم

الوداد ضد سريع وادي زم- التاسعة مساء
أولمبيك خريبكة ضد الرجاء- التاسعة مساء

مواعيد المباريات الودية الدولية
الدنمارك ضد جزر الفارو - السابعة مساء - على قناة bein sport 2
الجبل الأسود ضد لاتفيا - السابعة مساء - على قناة 3 bein sport
استونيا ضد لتوانيا - السابعة مساء- bein sport 5
مالطة ضد جبل طارق - السابعة مساء - bein sport 6
قبرص ضد التشيك - السابعة مساء- brin sport 4
النمسا ضد اليونان - التاسعة والنصف مساء - bein sport 6
البرتغال ضد إسبانيا - التاسعة و 45 دقيقة- bein soort 1
هولندا ضد المكسيك - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 2
إيطاليا ضد مولدوفا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 3
ألمانيا وتركيا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 4
سويسرا ضد كرواتيا -  التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 8
فرنسا ضد أوكرانيا- العاشرة و10 دقائق - bein sport 5

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المصدر : ملاعب 

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