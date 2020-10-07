مباريات نارية الليلة في أوروبا .. المواعيد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ يشهد اليوم الأربعاء 7 – 10 – 2020، عودة المباريات الدولية الودية في القارة الأوروبية، كما يشهد اليوم بعض المباريات بالدوري المغربي والدوري المصري.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



بيراميدز ضد نادي مصر– السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

إنبي ضد الأهلي– التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت





مواعيد مبارايات الدوري المغربي اليوم



الوداد ضد سريع وادي زم- التاسعة مساء

أولمبيك خريبكة ضد الرجاء- التاسعة مساء



مواعيد المباريات الودية الدولية

الدنمارك ضد جزر الفارو - السابعة مساء - على قناة bein sport 2

الجبل الأسود ضد لاتفيا - السابعة مساء - على قناة 3 bein sport

استونيا ضد لتوانيا - السابعة مساء- bein sport 5

مالطة ضد جبل طارق - السابعة مساء - bein sport 6

قبرص ضد التشيك - السابعة مساء- brin sport 4

النمسا ضد اليونان - التاسعة والنصف مساء - bein sport 6

البرتغال ضد إسبانيا - التاسعة و 45 دقيقة- bein soort 1

هولندا ضد المكسيك - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 2

إيطاليا ضد مولدوفا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 3

ألمانيا وتركيا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 4

سويسرا ضد كرواتيا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 8

فرنسا ضد أوكرانيا- العاشرة و10 دقائق - bein sport 5





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المصدر : ملاعب

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