مباريات نارية الليلة في أوروبا .. المواعيد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ يشهد اليوم الأربعاء 7 – 10 – 2020، عودة المباريات الدولية الودية في القارة الأوروبية، كما يشهد اليوم بعض المباريات بالدوري المغربي والدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
بيراميدز ضد نادي مصر– السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
إنبي ضد الأهلي– التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مبارايات الدوري المغربي اليوم
الوداد ضد سريع وادي زم- التاسعة مساء
أولمبيك خريبكة ضد الرجاء- التاسعة مساء
مواعيد المباريات الودية الدولية
الدنمارك ضد جزر الفارو - السابعة مساء - على قناة bein sport 2
الجبل الأسود ضد لاتفيا - السابعة مساء - على قناة 3 bein sport
استونيا ضد لتوانيا - السابعة مساء- bein sport 5
مالطة ضد جبل طارق - السابعة مساء - bein sport 6
قبرص ضد التشيك - السابعة مساء- brin sport 4
النمسا ضد اليونان - التاسعة والنصف مساء - bein sport 6
البرتغال ضد إسبانيا - التاسعة و 45 دقيقة- bein soort 1
هولندا ضد المكسيك - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 2
إيطاليا ضد مولدوفا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 3
ألمانيا وتركيا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 4
سويسرا ضد كرواتيا - التاسعة و 45 دقيقة - bein sport 8
فرنسا ضد أوكرانيا- العاشرة و10 دقائق - bein sport 5
المصدر : ملاعب
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