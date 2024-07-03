مباريات نارية في ربع نهائي يورو 2024

الوكيل الاخباري-

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اختتم المنتخب التركي عقد المتأهلين الى الدور ربع النهائي من بطولة امم اوروبا "يورو 2024، وذلك بعد ان اطاحت تركيا بالنمسا بهدفين مقابل هدف وبهذا ستكون المواجهات القادمة في ربع النهائي على الشكل التالي:المانيا ضد اسبانيا والفائز منهما سيواجه ايضاً الفائز من مواجهة البرتغال وفرنسا في الدور نصف النهائيوستلعب أيضاً سويسرا المنتشية بإقصاء حاملة اللقب ايطاليا ضد منتخب انجلترا في ربع النهائي، وسيواجه الفائز منهما الفائز في المباراة الاخرى والّتي ستجمع منتخبا هولندا وتركيا، لمواجهة قادمة في نصف النهائي.