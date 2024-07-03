الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-07-2024 12:03 م

مباريات نارية في ربع نهائي يورو 2024

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الوكيل الاخباري- اختتم المنتخب التركي عقد المتأهلين الى الدور ربع النهائي من بطولة امم اوروبا "يورو 2024، وذلك بعد ان اطاحت تركيا بالنمسا بهدفين مقابل هدف وبهذا ستكون المواجهات القادمة في ربع النهائي على الشكل التالي:اضافة اعلان


المانيا ضد اسبانيا والفائز منهما سيواجه ايضاً الفائز من مواجهة البرتغال وفرنسا في الدور نصف النهائي

وستلعب أيضاً سويسرا المنتشية بإقصاء حاملة اللقب ايطاليا ضد منتخب انجلترا في ربع النهائي، وسيواجه الفائز منهما الفائز في المباراة الاخرى والّتي ستجمع منتخبا هولندا وتركيا، لمواجهة قادمة في نصف النهائي.

 




 

 


 

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