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الأربعاء، 02-08-2023 05:26 م

متجاهلا باريس.. مبابي يودع بوفون برسالة مؤثرة

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الوكيل الإخباري -  ودع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، الذي أعلن اعتزاله اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وكتب مبابي عبر حسابه على موقع تويتر "تشرفت بالحصول على فرصة لمقابلة بوفون، والمشاركة في مسيرته الأسطورية".

وأضاف "إنك رجل ذهبي بنصائح قيمة ستبقى معي طوال حياتي، أتمنى لك التوفيق وشكرا لك".

يذكر أن كيليان مبابي وبوفون تزاملا سويا لمدة عام واحد بالقميص الباريسي خلال موسم 2018-2019.

لكن مبابي تجاهل تماما سيرة النادي الباريسي خلال الصور الثلاثة التي أرفقها، في رسالة وداعه للحارس الإيطالي المخضرم.

ونشر مبابي، صورتين لبوفون، وهو يواسيه عقب خروج موناكو من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في 2017.

أما الصورة الثالثة يظهر فيها كيليان مبابي بظهره، وهو داخل أحضان بوفون، دون أن يظهر الشعار الباريسي.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ورفض تجديد عقده، وسط مؤشرات قوية بقرب انتقاله لريال مدريد.

 




 

 


 

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