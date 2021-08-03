مجددا ،، الأولمبية الأردنية تبارك لقطر

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الوكيل الإخباري - أنس عشاهنأت اللجنة الأولمبية الأردنية، الأشقاء في قطر وذلك بعد فوز البطل العربي معتز برشم بذهبية الوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020.ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :" #مع_العرب_في_أولمبياد_طوكيونبارك لقطر الفوز بميدالية ذهبية جديدة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ من خلال بطل القفز العالي معتز عيسى برشم "وكانت الأولمبية الأردني قد باركت عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، الذهبية الأولى لقطر، والتي حصدها الرباع فارس إبراهيم برياضة رفع الأثقال .