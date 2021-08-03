الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

سند .. خدمة حكومية جديدة للمواطنين

استطلاع الوكيل : عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب دخول المملكة بموجة ثالثة

مركز الفلك الدولي يكشف موعد رأس السنة الهجرية

هيئة الاتصالات : خطأ عرضي سبب انقطاع إحدى شبكات الاتصال فجرا

دودين يزور مجموعة الراية الإعلامية - صور

181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

بعد وفاة بمشاجرة في النعيمة.. إجلاء عشرات الأسر

آخر موعد لاستلام الحبوب للموسم الحالي 12 آب

أبناء الشهداء والأسرى في فلسطين يحصدون التفوق - صور

الثلاثاء، 03-08-2021 01:02 م

مجددا ،، الأولمبية الأردنية تبارك لقطر

190291


الوكيل الإخباري -  أنس عشا
هنأت اللجنة الأولمبية الأردنية، الأشقاء في قطر وذلك بعد فوز البطل العربي معتز برشم بذهبية الوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020.اضافة اعلان



ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :
" #مع_العرب_في_أولمبياد_طوكيو
نبارك لقطر الفوز بميدالية ذهبية جديدة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ من خلال بطل القفز العالي معتز عيسى برشم "

وكانت الأولمبية الأردني قد باركت عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، الذهبية الأولى لقطر، والتي حصدها الرباع فارس إبراهيم برياضة رفع الأثقال .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tokyo 2021

شاهد الفيديو : قطري يقترح تقاسم الذهبية الأولمبية مع منافسه والحكم يقبل !!

7202114141811754166513

محمود زعترة يفتتح سجله التهديفي مع الوحدات

11202014135952716680956

منتخب الصقور يهزم مصر في نهائي كأس الملك عبدالله الثاني

218622152_1135986576912046_6502319824636260124_n

التشكيل المثالي لمرحلة الإياب من دوري المحترفات،، وأهم الأرقام

30c2a13b-7386-4022-beb1-541d9b2c1b2b

ترتيب هدافات دوري المحترفات مع نهاية مرحلة الإياب

100-174501-saleh-al-sharabaty-tokyo-taekwondo_700x400

والدة البطل صالح الشرباتي تفاجئه باتصال مباشر على الهواء - فيديو

أخبار متعلقة
60a17d6a40bb3

قبل انطلاق الجولة العاشرة ،، جدول ترتيب الهدافين

وفا-صوقار

شاهد : دموع نتمنى أن تتكرر

E1qQ65dWUAMbOtw

تعثر جديد لفريق محمود زعترة بالدوري العراقي

181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

dd11f3dc-07d4-42fd-a7a0-b6e623596f69

سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية