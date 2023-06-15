مجدي عطار يحترف في الرفاع البحريني

الوكيل الإخباري - تعاقد نادي الرفاع الغربي البحريني، مع اللاعب الأردني مجدي عطار ليمثل فريق كرة القدم لمدة موسم واحد. ويعتبر عطار أحد اللاعبين المميزين على صعيد الكرة الأردنية حيث يشغل مركز الجناح الايمن، ولعب دورا مهما في الموسم الماضي بقيادة فريق الفيصلي للفوز بلقب بطولة دوري المحترفين.



وتم إنجاز الاتفاق من خلال شركة بنيان للخدمات الرياضية ووكالات اللاعبين الموكلة من قبل اللاعب.



وبدأ عطار مسيرته مع فريق الصريح ومنه انتقل لصفوف الفيصلي، قبل أن يخوض مؤخرا رحلة احتراف قصيرة مع العين السعودي.



وتلقى عطار في الأسابيع الماضية عروضا للعب بصفوف فريقي الوحدات والفيصلي لكنه فضل مواصلة احترافه الخارجي.

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