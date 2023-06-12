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الإثنين، 12-06-2023 03:29 م

مجسم كأس العالم للسلة يجول الأردن الخميس

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الوكيل الإخباري -  نشر الاتحاد الأردني لكرة السلة، برنامجا تفصيليا لزيارة مجسم كأس العالم إلى المملكة يومي 15 و16 من الشهر الحالي، تتركز في مواقع سياحية مختلفة.

وقال الاتحاد في رسالة للجماهير نشرها على صفحته في فيسبوك، "جاهزين لجولة كأس العالم في الأردن ... في الـ 15 و16 من الشهر الحالي، سيقوم الكأس بزيارة عدة محافظات في المملكة".

ومن المقرر أن ينطلق خط الجولة يوم الخميس المقبل بدءا من الساعة 7:30 إلى 8:30 صباحًا، حيث سيتم تصوير الكأس في جرش، ومن الساعة 10:30 إلى 11:30 صباحًا، سيتم تصوير الكأس في أم قيس.

وبعدها، من الساعة 1:30 إلى 2:30 ظهرًا، سيتم تصوير الكأس في المدرج الروماني، على أن ينتقل الكأس إلى جبل القلعة حيث ستقام فعاليات للجمهور وتتاح الفرصة للجمهور بالتصوير مع الكأس في فترة بين الساعة 4:00 عصرًا حتى الساعة 8:00 مساءً.

والجمعة، سيتواجد الكأس في مدينة البترا من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساءً، مع إتاحة الفرصة للجمهور بالتقاط صور مع الكأس، بحسب ما ذكر الاتحاد.

وكانت جولة كأس العالم قد زارت الأردن في عام 2019 في منطقة جبل القلعة في عمّان.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، التي تنطلق في شهر آب المقبل في 3 دول هي الفلبين واليابان وإندونيسيا.

والشهر الماضي، أعلن الاتحاد خطة إعداد المنتخب الملقب بـ "صقور الأردن" التي تتضمن المشاركة في بطولتين وديتين و9 معسكرات داخلية وخارجية.

ووضعت قرعة بطولة كأس العالم، المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا.

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