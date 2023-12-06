مجلة تايم تختار ميسي رياضي العام

الوكيل الإخباري - حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة رياضي العام من مجلة "تايم" لتأثيره على كرة القدم الأمريكية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف.



وغادر ميسي البالغ من العمر 36 عاما، والذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في نهاية أكتوبر الماضي للمرة الثامنة في مسيرته، باريس سان جرمان في يوليو الماضي لينضم إلى إنتر ميامي، النادي الذي يشترك في ملكيته النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، بعد 7 أشهر من فوزه بلقب بطل العالم 2022 مع الأرجنتين.



وكتبت المجلة "لقد حقق ميسي ما بدا مستحيلا: جعل الولايات المتحدة دولة لكرة القدم".



من جهته قال "البرغوث": "كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا. وصحيح أيضا أنني فكرت حينها في الانتقال الى الدوري السعودي، وهو دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل في بلد أعرفه". وأضاف: "انحصر الأمر في نهاية المطاف بين السعودية والدوري الأميركي لكرة القدم، وكلا الخيارين أثار اهتمامي".



وتتضمن مشاركات ميسي العام المقبل بطولة كوبا أمريكا في يونيو ويوليو في الولايات المتحدة، علما أن سحب قرعة البطولة القارية سيتم يوم الخميس.



ولم يغلق ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في كأس العالم عام 2026 للنسخة السادسة في مسيرته، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

اضافة اعلان

ملاعب