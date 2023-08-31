الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

مجموعات نارية في دوري الابطال

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الخميس، 31-08-2023 08:15 م

مجموعات نارية في دوري الابطال

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الوكيل الاخباري- سحب مساء الخميس ، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.اضافة اعلان


وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي :

المجموعة الأولى    بايرن ميونخ / مانشستر يونايتد / كوبنهاجن / جالطة سراي

المجموعة الثانية     إشبيلية / ارسنال / آيندهوفن / لانس

المجموعة الثالثة     نابولي / ريال مدريد / سبورتينج براجا / يونيون برلين

المجموعة الرابعة    بنفيكا / إنتر ميلان / سالزبورج / ريال سوسييداد

المجموعة الخامسة  فينورد /  أتلتيكو مدريد / لاتسيو / سيلتك

المجموعة السادسة   باريس سان جيرمان / بوروسيا دورتموند / ميلان / نيوكاسل

المجموعة السابعة   مانشستر سيتي / لايبزيج / ريد ستار بلجراد / يونج بويز

المجموعة الثامنة    برشلونة / بورتو / شاختار دونيتسك / أنتويرب

 

 

** مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر/أيلول

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر/تشرين أول

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر/تشرين ثان

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر/كانون أول

 




 

 


 

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