مجموعات نارية في دوري الابطال

الوكيل الاخباري-

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سحب مساء الخميس ، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي :المجموعة الأولى بايرن ميونخ / مانشستر يونايتد / كوبنهاجن / جالطة سرايالمجموعة الثانية إشبيلية / ارسنال / آيندهوفن / لانسالمجموعة الثالثة نابولي / ريال مدريد / سبورتينج براجا / يونيون برلينالمجموعة الرابعة بنفيكا / إنتر ميلان / سالزبورج / ريال سوسييدادالمجموعة الخامسة فينورد / أتلتيكو مدريد / لاتسيو / سيلتكالمجموعة السادسة باريس سان جيرمان / بوروسيا دورتموند / ميلان / نيوكاسلالمجموعة السابعة مانشستر سيتي / لايبزيج / ريد ستار بلجراد / يونج بويزالمجموعة الثامنة برشلونة / بورتو / شاختار دونيتسك / أنتويرب** مواعيد مباريات دور المجموعاتالجولة الأولى: 19-20 سبتمبر/أيلولالجولة الثانية: 3-4 أكتوبر/تشرين أولالجولة الثالثة: 24-25 أكتوبرالجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر/تشرين ثانالجولة الخامسة: 28-29 نوفمبرالجولة السادسة: 12-13 ديسمبر/كانون أول