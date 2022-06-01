مجموعة السعودية ،، الأرجنتين تسعى لتقديم اساطير على درب ميسي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تخطف بطولة تولون الدولية الأنظار لكثرة المواهب المتواجدة فيها، والتي تسير على درب أساطير اللعبة الذين ظهروا فيها وصولا للنجومية في كبرى المنتخبات العالمية، مما يعطي المنافسات حماسا كبيرا .









ويسعى المنتخب الأرجنتيني تحت 20 عام، لتقديم أسماء جديدة للعبة ليكملوا درب دييغو أرماندو ماردونا، ريكلمي، باتيستوتا، كارلوس تيفيز، أجويرو وليونيل ميسي، مما يعطي الفريق دافعا كبيرا بالبطولة .



وسيكون المنتخب الأرجنتيني على موعد لحسم التأهل لنصف النهائي مبكرا، عندما يواجه المنتخب البنامي عند الساعة الثالثة بتوقيت الأردن، بعد فوزه بالمباراة الأولى على السعودية .





ويتقاسم المنتخبان الأرجنتيني والبنامي صدارة المجموعة الأولى للبطولة بـ 3 نقاط لكل منهما، فيما لا تمتلك السعودية وفرنسا أي نقطة؛ علما أنهما سيلتقيان عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم .

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المصدر : ملاعب