محاولة فاشلة من برشلونة لتعويض ديمبلي

الوكيل الإخباري - فشل نادي برشلونة في التعاقد مع لاعب جديد بخط الهجوم، من أجل تعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، هذا الصيف.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة حاولوا ضم الغاني محمد قدوس من أياكس، لكن انهارت المفاوضات بين الطرفين لأسباب اقتصادية.



وأشارت إلى أن برشلونة طلب شراء اللاعب مع تأجيل السداد أو الحصول على خدماته لمدة موسم بالإعارة مع أحقية الشراء.



وأوضحت أن أياكس رفض هذه الحلول وتمسك بالنظر إلى العروض التي تتخطى 40 مليون يورو فقط.



وذكرت أن قدوس أحد أكثر اللاعبين تقديرا في الدوري الهولندي، ويحظى باهتمام أندية من البريميرليج، لكن لم يصله أي عرض بشكل سمي.



وختمت: "برشلونة على اتصال بممثلي قدوس، وإذا لم يرحل عن أياكس هذا الصيف، سيعود النادي الكتالوني مستقبلا لحسم الصفقة".

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