محترف الأهلي المصري يفسخ عقده ويرحل لسبب مثير

الوكيل الإخباري - تفاجئ عشاق النادي الأهلي اليوم السبت برحيل واحد من أبرز المحترفين وذلك بعد القيام بفسخ العقد المبرم مع الفريق وهو ما شكل صدمة كبيرة للمناصرين.



وقرر البورتريكي والتر هودج محترف فريق النادي الأهلي لكرة السلة الرحيل وفسخ العقد لعدم سداد مستحقاته حيث تعثرت إدارة المارد الأحمر في توفير الراتب بالدولار الأمريكي ورفض اللاعب الحصول على امواله بالجنية المصري.



ويشكل رحيل اللاعب أزمة طاحنة للمدرب الاسباني اوجستي بوش وخاصةً أنه كان يعتمد على هودج في عملية تدوير اللعب وتسجيل النقاط بجانب أن اللاعب البورتريكي كان أفضل المسجلين خلال مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة برصيد 36 نقطة.



والمشكلة الثانية التي سيعاني منها النادي الأهلي صعوبة توفير البديل وبالاخص أن الموعد الأخير لتبديل اللاعب الخميس القادم قبل إنطلاقة سلسلة البلاي أوف بيوم واحد فقط لكن ضيق الوقت سيقف امام إدارة الأهلي.

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