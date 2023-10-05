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الخميس، 05-10-2023 04:43 م

محرز مؤيدا الملف السعودي: نحن في المكان المناسب

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الوكيل الإخباري -  دعّم الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة، الملف السعودي من أجل الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034.

وكتب محرز عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس": "ها نحن ذا.. من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل".


وتابع "من المدهش أن نرى المملكة العربية السعودية تسعى للفوز باستضافة البطولة الكبرى".

وأضاف "أسمع وأرى المشجعين.. أشعر بشغفهم وحبهم للعبة".

وأتم "آمل أن يتمكن العالم من رؤية هذا الحب والشغف أيضًا".

يشار إلى أن رياض محرز انضم إلى أهلي جدة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي.

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