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الأحد، 25-10-2020 10:40 ص

محرز يحدد وجهته القادمة بعد السيتي

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الوكيل الإخباري_ ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن الدولي الجزائري” رياض محرز”، نجم نادي مانشستر سيتي،  فتح بالفعل باب الرحيل عن الفريق الإنجليزي .

وحدد محرز وقت الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وأن وجهته القادمة ستكون نادي باريس سان جيرمان.

الدولي الجزائري صرح لشبكة ” ACTU FOOT” الفرنسية، قائلًا:أنا أحب باريس كثيرًا، هي مدينتي.


وأضاف: انا أمتلك عقدًا مع السيتيزنز، ولكنني لن أغلق الباب أمام الفريق الباريسي بكل تأكيد.

واختتم محرز تصريحاته قائلًا:  إذا كان الفريق الباريسي، يرغب في التعاقد معي، فلما لا أفكر في العرض.

وتابع: هي تجربة كبيرة، ومن الممكن أن أخوضها.

جدير بالذكر، أن محرز، انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2018، قادمًا من نادي ليستر سيتي، الذي فاز معه بلقب البريميرليغ.

المصدر : ملاعب

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