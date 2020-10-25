محرز يحدد وجهته القادمة بعد السيتي

الوكيل الإخباري_ ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن الدولي الجزائري” رياض محرز”، نجم نادي مانشستر سيتي، فتح بالفعل باب الرحيل عن الفريق الإنجليزي .



وحدد محرز وقت الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وأن وجهته القادمة ستكون نادي باريس سان جيرمان.



الدولي الجزائري صرح لشبكة ” ACTU FOOT” الفرنسية، قائلًا:أنا أحب باريس كثيرًا، هي مدينتي.





وأضاف: انا أمتلك عقدًا مع السيتيزنز، ولكنني لن أغلق الباب أمام الفريق الباريسي بكل تأكيد.



واختتم محرز تصريحاته قائلًا: إذا كان الفريق الباريسي، يرغب في التعاقد معي، فلما لا أفكر في العرض.



وتابع: هي تجربة كبيرة، ومن الممكن أن أخوضها.



جدير بالذكر، أن محرز، انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2018، قادمًا من نادي ليستر سيتي، الذي فاز معه بلقب البريميرليغ.



المصدر : ملاعب

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