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الأربعاء، 23-08-2023 04:41 م

محرز يحرم باريس من صفقة ثقيلة

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الوكيل الإخباري - تسبب النجم الجزائري رياض محرز، في ضياع صفقة ثقيلة على باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن البي إس جي، ضاعت عليه صفقة التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، في اللحظات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن جميع الأطراف كانت متفقة على إتمام هذه الصفقة.

وأوضحت "إلا أن رحيل رياض محرز إلى السعودية، عرقل انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف الفريق الباريسي".

وانتقل رياض محرز إلى أهلي جدة هذا الصيف، ووقع عقدا مع الفريق السعودي لمدة 3 مواسم.

وأشارت "لو باريزيان" إلى أن صفقات الدوري السعودي مثلما كانت مفيدة للأندية الأوروبية، ولكنها عرقلت في الوقت ذاته، صفقات أخرى أقوى.

وضربت الصحيفة، المثال بنجاح البي إس جي في التخلص من نيمار عن طريق بيعه إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

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