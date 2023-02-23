محرز ينافس فينيسيوس على جائزة الأفضل بدوري الأبطال

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة "لاعب الأسبوع" في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأقيمت هذا الأسبوع 4 مباريات، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.
ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، فإن المرشحين لنيل الجائزة، هم:
- هيرفينج لوزانو الذي قاد نابولي للفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.
- فينيسيوس جونيور الذي أحرز هدفين في انتصار ريال مدريد العريض على مضيفه ليفربول بنتيجة (5-2).
- هاكان تشالهانوجلو، رجل مباراة إنتر ميلان وبورتو، التي انتهت بفوز النيراتزوري بهدف دون رد.
- رياض محرز الذي سجل هدف مانشستر سيتي خلال التعادل مع لايبزيج (1-1).
يذكر أن مباريات الأسبوع الماضي من دوري الأبطال، شهدت فوز ميلان على توتنهام (1-0)، وبايرن ميونخ على مضيفه باريس سان جيرمان بذات النتيجة.
كما تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه تشيلسي (1-0)، فيما فاز بنفيكا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي (2-0).
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