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الخميس، 23-02-2023 04:01 م

محرز ينافس فينيسيوس على جائزة الأفضل بدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة "لاعب الأسبوع" في بطولة دوري أبطال أوروبا.
 
وأقيمت هذا الأسبوع 4 مباريات، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.
 
ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، فإن المرشحين لنيل الجائزة، هم:
 
- هيرفينج لوزانو الذي قاد نابولي للفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.
 
- فينيسيوس جونيور الذي أحرز هدفين في انتصار ريال مدريد العريض على مضيفه ليفربول بنتيجة (5-2).
 
- هاكان تشالهانوجلو، رجل مباراة إنتر ميلان وبورتو، التي انتهت بفوز النيراتزوري بهدف دون رد.
 
- رياض محرز الذي سجل هدف مانشستر سيتي خلال التعادل مع لايبزيج (1-1).

يذكر أن مباريات الأسبوع الماضي من دوري الأبطال، شهدت فوز ميلان على توتنهام (1-0)، وبايرن ميونخ على مضيفه باريس سان جيرمان بذات النتيجة.

كما تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه تشيلسي (1-0)، فيما فاز بنفيكا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي (2-0).

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