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الإثنين، 28-09-2020 10:59 ص

محرز يوجه رسالة مشفرة لزيدان

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الوكيل الإخباري _ وجه النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة مشفرة لجميع الأندية الراغبة في ضمه، وعلى رأسها ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان.

وقال محرز في تصريحات لموقع "غول" العالمي: "الدوري الإنجليزي هو أفضل بطولة في العالم بالنسبة لي".

وأضاف: "بطبيعة الحال لم ألعب في كل البطولات لكنني أحب الدوري الإنجليزي، وأتمنى أن أواصل اللعب في البريميرليغ إلى غاية اعتزالي عالم كرة القدم".

وأكد الدولي الجزائري بهذا التصريح، أنه لا يعتزم الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي على الرغم من اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

يذكر أن محرز، شارك أساسيا في مباراة مانشستر سيتي وضيفه ليستر سيتي، التي أقيمت أمس الأحد، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وسجل النجم الجزائري هدفا، إلا أن فريقه خسر اللقاء بنتيجة 2-5.

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المصدر : ملاعب 

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