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الأحد، 16-10-2022 02:48 م

محكمة اليويفا تحدد جلسة استماع في قضية ميسي

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الوكيل الإخباري - حددت محكمة الاتحاد الأوروبي، جلسة استماع في قضية الطعن على انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.

وكان عدد من أنصار برشلونة تقدموا بدعوى ضد الصفقة، بحجة أن سان جيرمان، لم يلتزم بقانون اللعب المالي النظيف.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محكمة الاتحاد الأوروبي قبلت الدعوة، وتم إسناد القضية لقاضي التحقيق مارك جايجر، الرئيس السابق للمحكمة والذي يعمل في لوكسمبورج منذ 10 سنوات .

وستعقد جلسة الاستماع في القضية يوم الثلاثاء في القاعة الكبيرة للمحكمة الأوروبية، وهي لفتة يراها المحامي المسؤول عن القضية انتصارا.

يذكر أن عقد ميسي مع سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير بأن البرغوث قد يعود إلى برشلونة في الموسم المقبل.

ملاعب

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