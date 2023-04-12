محمد الشناوي يكشف سر الفوز بكأس مصر

الوكيل الإخباري - اعرب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الاهلي عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز مؤكدا أن تنفيذ تعليمات المدير الفني مارسيل كولر كانت السبب الرئيسي في الفوز .



جاءت تصريحاته بعد المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 واحراز الفريق اللقب الـ38 بتاريخه .



وأشاد الشناوي بالأداء الذي قدمه لاعبو الاهلي خلال المباراة والتزامهم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني مما ساعد الفريق على العودة في النتيجة بعد التاخر .



وأضاف انهم سوف يبدأون فورا الاستعداد بقوة للمباراة المقبلة في الدوري بعد الاحتفال باللقب .



وقدم حارس الاهلي في ختام تصريحاته شكره لجماهيرهم المتواجدة دائما في المدرجات لمساندتهم في الحلوة والمرة .

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