محمد رؤوف : ننتظر رد الاتحاد بشأن استثناءات الأندية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقال نجم نادي شباب العقبة والقائم على تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين محمد رؤوف، أن اجتمعنا جمعهم بالاتحاد الأردني لكرة القدم منذ اسابيع قليلة لطلب تعديل عدد من البنود في عقود اللاعبين، وتخلله الاستفسار عن منح الأندية المحرومة من التعاقدات أي استثناءات.وقال رؤوف في حديث لموقع ملاعب : أن الأتحاد اكد عدم وجود استثناءات، إلا أن القرار جاء عكس ذلك، وهنا نتسائل كيف سيحفظ القرار حقوق اللاعبين في حال تعاقد نادي مع لاعبين لمدة 3 سنوات، هل سننتظر 3 سنوات إضافية لإيقاع العقوبة عليه واجباره على دفع الـ 50% التي تم وضع استثناء عليها ؟!وتابع: لا ضمان للاعبين بشأن الـ 50%، ننتظر رد الاتحاد قبل أن نتخذ أي قرار بشأن الخطوات المقبلة والتي ستكون للحفاظ على حقوق اللاعبين، لا شيء شخصي بالنسبة لي فأنا لا امتلك أي شكوى بالاتحاد، كل العمل لأجل زملائي.وكان الاتحاد قد أعلن عن استثناء يرفع عقوبة منع التعاقدات مع اللاعبين عن الأندية في حال تسديدها نسبة 50% من المستحقات المالية المتأخرة .