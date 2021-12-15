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الأربعاء، 15-12-2021 02:30 م

محمد شاهر يتألق بالأخضر ،، وميسون يقنع الجماهير

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
ظهر نجم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، محمد شاهر بالقميص رقم 13 المعتاد، ولكنه باللون الأخضر هذه المرة وهو الخاص بنادي الوحدات الذي أنتقل إليه بداية الموسم الجديد ليمثله ببطولتي كأس الأردن والدوري الممتاز بعد مسيرة طويلة مع النادي الأهلي .اضافة اعلان

 

 

وكانت المباراة الأولى لمحمد شاهر أمام فريق كفريوبا بكأس الأردن وانتهت بفوز الوحدات بنتيجة 123/48 وهي النتيجة التي أسعدت الجماهير الخضراء، والتي غابت عن الصالة لإعتراضها على أسعار التذاكر إلا أنها تفاعلت مع اللقاء عبر منصات التواصل الإجتماعي .

وسجل شاهر 28 نقطة بالمواجهة، وقدم 23 سرقة تحت السلة " ريباوند"، بالإضافة لصناعته 5 كرات ، ليكون  "MVP" المواجهة، ويبدأ صفحة جديدة من مسيرته والتي ستكون الأولى تحت قيادة المدرب الوطني معتصم سلامة .

كما شارك المحترف الأمريكي أنطوان ميسون بالمباراة وقدم أداءا جماعيا رائعا، فيما خرج علي الزعبي من المواجهة مصابا بسبب شد عضلي، حيث فضل معتصم سلامة عدم المغامرة به و إراحته .

وسيضرب الوحدات موعدا ناريا مع الأهلي يوم الجمعة، حيث ينتظر أن تشهد المباراة مشاركة الوافد الجديد هاني الفرج في حال تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" بالإضافة لباقي اللاعبين المتعافين من الفيروس التاجي، لتكتمل صفوف الفريق الأخضر .


 




 

 


 

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