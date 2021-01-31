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الأحد، 31-01-2021 02:19 م

محمد صلاح براتب فلكي .. تسريبات خطيرة

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الوكيل الإخباري _ أثارت القائمة التي سربتها بوابة «سبوتراك» المتخصصة في كرة القدم الدولية عن رواتب اللاعبين الأكثر شهرة والأساسيين في الدوري الإنجليزي الممتاز موجة من التعجب بعد أن تصدر القائمة جاريث بيل ، نجم توتنهام ، المعار من ريال مدريد، جاريث بيل ، على الرغم من عدم مشاركته كثيرا في المباريات؛ حيث قالت سترايك، إن بيل يتقاضى 42.71 مليون دولار سنويا.

وجاء محمد صلاح ، نجم ليفربول في المركز الحادي عشر براتب 14.25 مليون دولار سنويا أي ما يقارب 921.000 دولار أسبوعيا، بينما جاء الأرجنتيني الوحيد في المراكز العشرة الأولى في الترتيب هو سيرجيو أجويرو، من مانشستر سيتي؛ حيث يربح سنوي قدره 16.39 مليون دولار.

واختتمت القائمة المراكز العشرة الأولى بإدينسون كافاني ؛ حيث يربح 14.9 مليون دولار سنويًا وراتبه الأسبوعي يصل إلى ما يقرب من 288 ألف دولار.

1 - جاريث بيل ( توتنهام ) 42.71 مليون دولار.
2 - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) 26.71 مليون دولار.
3 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 22.85 مليون دولار.
4 - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 21.37 مليون دولار.
5 - بول بوجبا (مانشستر يونايتد) 20.66 مليون دولار أمريكي.
6 - بيير إيمريك أوباميانغ (آرسنال): 17.81 مليون دولار أمريكي.
7 - توماس بارتي (آرسنال): 17.81 مليون دولار أمريكي.
8- أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد): 17.81 مليون دولار أمريكي.
9 - سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي): 16.39 مليون دولار.
10- إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد): 14.96 مليون دولار.
11- محمد صلاح - ليفربول - 14.25 مليون دولار.
12-ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 14.25 مليون دولار.
13- هاري كين - توتهام - 14.25 مليون دولار.
14- تانجوي ندومبيلي - توتنهام - 14.25 مليون دولار.
15- تياجو ألكانتارا ، ليفربول ، 14.25 مليون دولار.
بينما جاء الأرجنتينيين في نهاية القائمة:
16 إريك لاميلا ( توتنهام ) 5.7 مليون.
17- ماركوس روجو (مانشستر يونايتد) 5.7 مليون.
18- جيوفاني لو سيلسو - توتنهام - 4.98 مليون.
19- سيرجيو روميرو (مانشستر يونايتد) 4.98 مليون.
20- مانويل لانزيني - وست هام يونايتد - 4.98 مليون.
21- فيديريكو فرنانديز - نيوكاسل يونايتد - 3.37 مليون.
22- إميليانو مارتينيز - أستون فيلا 3.1 مليون.
23- ويلي كاباليرو - تشيلسي 2.49 مليون.
24- أليكسيس ماك اليستير - برايتون 2.5 مليون دولار.
25- باولو جازانيجا - توتنهام - 1.42 مليون دولار.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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