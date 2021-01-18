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الإثنين، 18-01-2021 02:49 م

محمد صلاح تحت القصف من جديد

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الوكيل الإخباري _ واجه محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، انتقادات قوية بعد مشاركته في تعادل فريقه مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل في استعادة صدارة المسابقة. 

جرايم سونيس، أسطورة ليفربول ومدربه الأسبق، انتقد الأداء المخيب الذي قدمه ثلاثي هجوم ليفربول، المكون من البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، ونال الأخير نصيبا أوفر من الانتقادات.


وقال سونيس، في تحليله للقاء على شبكة "سكاي سبورتس": "كانت هناك لحظة في الشوط الثاني عندما كان صلاح في مواجهة واحد ضد واحد مع لوك شو (ظهير يونايتد)، لكنه فضّل تمرير الكرة إلى الخلف، وأعتقد أن هذا قال الكثير عن أدائه اليوم".

وواصل: "صلاح لم ينجح في تخطي شو ولو مرة واحدة، وكان الأخير أفضل من رأيته يتعامل مع النجم المصري، الذي قدم مباراة باهتة".

جدير بالذكر أن موقع "Whoscored" المتخصص في الإحصائيات منح صلاح 6.4 من 10 في تقييمات مباراة يونايتد التي لعبها كاملة، ليصبح صاحب الـ28 عاما ثاني أسوأ لاعب في تشكيلة ليفربول الأساسية، بعد زميله شيردان شاكيري (6.3).

واحتل محمد صلاح المركز الثالث بين أسوأ لاعبي الفريقين الذين بدأوا اللقاء، بعد كل من شاكيري، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، الذي حصل على تقييم 6 من 10.

جدير بالذكر أن صلاح شارك في 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 4 أهداف، وهو هداف الفريق حتى الآن في الموسم الحالي، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ساديو ماني وديوجو جوتا، حيث سجل كل منهما 9 أهداف.

ورغم ذلك فإن صلاح تعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة من قبل المحللين والجماهير، في ظل غيابه عن التهديف بالدوري الإنجليزي، وهو ما أدى لغياب انتصارات ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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