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الأربعاء، 27-01-2021 02:10 م

محمد صلاح سيرحل .. ليفربول يستسلم لقراره

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الوكيل الإخباري _ بدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التحرك في اتجاه الحصول على بديل مناسب للدولي محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، بعدما بات أقرب للرحيل عن قلعة «أنفيلد» من البقاء، خاصة أن الفرعون يعد هدفاً أساسياً في حسابات العديد من الأندية التي تسعى للظفر باللاعب صاحب السجل الاستثنائي على مدار أربع سنوات فقط بالقميص الأحمر، وفي مقدمتها قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

يورجن كلوب استسلم لفكرة رحيل أهم عناصره، سواء على المستوى الهجومي أو التهديفي داخل الفريق الأحمر، رغم تمسكه ببقاء الفرعون المصري، إلا أنه بدأ في الاستعداد لرحيل محمد صلاح، الذي قد يبحث عن وجهة جديدة حال فشله في الظفر بأي ألقاب رفقة كتيبة يورجن كلوب طوال الموسم الجاري، بعدما أضاف لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بجانب كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، وعلى مستوى الإنجازات الفردية ازدحم سجله بالعديد من الألقاب أهمها هداف البريميرليج مرتين في ثلاثة مواسم.


ورغم الأزمة الاقتصادية القاسية التي يعيشها النادي، إلا أن المدرب الألماني يصر على جلب مهاجم جديد إلى صفوف الريدز قبل انتهاء الموسم الجاري، من أجل تأهيله ليصبح البديل الأنسب لـ صلاح، حال استقر على الرحيل، وجاء كايد جوردون، لاعب ديربي كاونتي، صاحب الـ16 عاماً، وأحد العناصر التي وضعت بصمتها بشكل كبير هذا الموسم، ليقارنه البعض بـ جريينود لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح، أول الأسماء التي يسعى «كلوب» لضمها، بحسب صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية.

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وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول يقترب من التعاقد مع لاعب ديربي كاونتي، بمقابل مليون جنيه إسترليني فقط، ما سيسهل مهمة انتقاله، في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي الإنجليزي مؤخرا، إضافة إلى أن اللاعب الإنجليزي يرحب باللعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، وستكون العقبة الوحيدة هي تحرك الثنائي توتنهام ومانشستر يونايتد، للظفر باللاعب ذاته.

 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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