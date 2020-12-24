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الخميس، 24-12-2020 12:38 م

محمد صلاح صفقة مستحيلة في ريال مدريد!

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الوكيل الإخباري _ يعتقد الصحفي الإسباني، ألفارو مونتيرو، أنّ من المُستحيل أنّ يتحرك نادي ريال مدريد، من أجل التعاقد مع النجم المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول.

وارتبط اسم محمد صلاح في الأيام الماضية، بإمكانية الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدًا ريال مدريد.

وقال مونتيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "على الرغم من أنّ محمد صلاح لاعب جيد للغاية، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل لـ ريال مدريد أنّ يتعاقد معه".

وأوضح: "ريال مدريد خسر 107 ملايين يورو بسبب أزمة فيروس كورونا".

وأتم: "لذلك سأقول أنه يكاد يكون من المستحيل على مدريد شراء لاعب مثل محمد صلاح".

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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