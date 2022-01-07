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الجمعة، 07-01-2022 06:53 م

محمد صلاح في قائمة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021.

وضمت القائمة المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج قبل أسابيع الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية لأفضل لاعب في العام.

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وقال الفيفا عبر حسابه على "تويتر" إنه سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة "الأفضل"، في حفل سيقام في مقر الفيفا بمدينة زيورخ في 17 يناير الجاري.


وجاء اختيار المرشحين الثلاثة بين 11 لاعبا كانوا في القائمة الأولية، قبل إعلان القائمة النهائية الجمعة.

ويتصدر صلاح البالغ عمره 29 عاما قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفا، متفوقا بفارق 6 أهداف على زميله البرتغالي ديوغو جوتا.


ولا شك أن اختيار صلاح ضمن القائمة النهائية سيمنحه دفعة قوية قبل قيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق في الكاميرون الأحد المقبل.


وتبدأ مصر مشوارها نحو حصد لقبها القاري الثامن، أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة، الثلاثاء المقبل.


وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي ليحصد جائزته السابعة، وذلك على حساب ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بطل ألمانيا والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الذي قاد فريقه للقب دوري الأبطال ومنتخب بلاده للقب بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.


وضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب في 2021 جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي والمتصدر الحالي للبطولة، وروبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2020، وتوماس توخيل مدرب تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.

 

سكاي نيوز عربية

 

 




 

 


 

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