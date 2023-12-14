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الخميس، 14-12-2023 04:02 م

محمد صلاح وفان دايك يغيبان عن مباراة سانت جيلواز

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الوكيل الإخباري -  سافر فريق ليفربول الإنجليزي إلى بلجيكا مع 12 نجماً بين صفوفه لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفضل مدرب ليفربول يورغن كلوب إراحة أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح قبل استضافة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

واستدعى كلوب في القائمة المسافرة لاعبين آخرين من الصف الأول أمثال داروين نونيز، ولويس دياز، وكودي جاكبو، ودومينيك سوبوسلاي، ورايان غرافينبيرش.

ومن المنتظر أن يظهر اللاعب الشاب غاريل كوانساه (20 عاماً) وبن دواك والحارس الثاني كاويمين كيليهر في التشكيل الأساسي لليفربول أمام الفريق البلجيكي.

ويخوض ليفربول مواجهة الفريق البلجيكي بقائمة تضم 10 لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، شاركوا جميعاً في مباراة واحدة على الأقل مع الفريق الأول باستثناء لويس كومان.

ويتواجد أيضاً كايدي جوردون (19 عاماً) الذي لعب 4 مباريات بقميص ليفربول في موسم 2020-2021 ،ولكنه غاب لفترات طويلة خلال آخر 18 شهراً بسبب الإصابة.

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