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السبت، 30-01-2021 02:11 م

محمد صلاح ومبابي يشعلان صراع الانتقالات بين ريال مدريد وليفربول

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الوكيل الإخباري _ مازالت الأخبار تتردد هنا وهناك حول تعثر إمكانية التجديد للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

كشف تقرير صحفي لشبكة “قنال بلس” الفرنسية. أن ليفربول الإنجليزي يتصدر قائمة التفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سانجيرمان .

كما وقالت الشبكة إن ريال مدريد يتفاوض بشدة هو الآخر من أجل تعويض رحيل الجوهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو.ويأتي ذلك نظرًا لإعجاب المدرب يورجن كلوب باللاعب، ولكن العملية قد تكون معقدة بسبب تمتع الريدز بخط هجوم مميز يتكون من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.


وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى رحيل أي منهم بالتزامن مع قدوم مبابي، لصعوبة قبول أحدهم الجلوس على دكة البدلاء الموسم القادم.

وأشارت إلى أن ليفربول قد يضطر للاستغناء عن صلاح. من أجل توفير النفقات اللازمة للتعاقد مع مبابي وبخاصة أن مفاوضات التجديد مع النجم المصري لا تتم بسلاسة بحسب الشبكة ، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، مما يسهل كثيرًا من فكرة انضمام مبابي إلى الريدز ليجاور ماني وفيرمينو.

اللاعب نفسه تحدث مؤخرًا في تصريحات صحفية، عن إمكانية رحيله عن ليفربول لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

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المصدر: ملاعب 


 




 

 


 

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