محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري _ تصدر النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً ، بعد إحرازه الهدف الأول في مرمى توتنهام التي فاز في الريدز بهدفين مقابل هدف .



وتساوى محمد صلاح في الصدارة مع دومينيك كالفرت لوين هداف ايفرتون الذي فشل في التسجيل خلال مباراة فريقه ضد ليستر سيتي، وهيونج مين سون الذي أحرز هدف التعادل لفريق توتنهام ضد ليفربول.



وانفرد حامل اللقب ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس أمام ضيفه توتنهام وتغلب عليه 2 / 1 في مباراة القمة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.



وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 26 ثم أدرك هيونج مين سون التعادل لتوتنهام في الدقيقة 33.



وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1 لكن روبرتو فيرمينو خطف هدف الفوز الثمين 2 / 1 لليفربول في الدقيقة 90.



وارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة لينتزع الصدارة من توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة.





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المصدر : ملاعب



