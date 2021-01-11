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الإثنين، 11-01-2021 01:58 م

محمد صلاح يتعرض للاستفزاز من مدرب ليفربول مجددا !

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الوكيل الإخباري _ قال مهاجم ليفربول محمد صلاح أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم تعيينه كابتن لفريق الريدز في مباراة دوري أبطال أوروبا مع إف سي ميدتجيلاند في وقت سابق من هذا الشهر.

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كان فريق يورغن كلوب قد ضمن بالفعل مكانه في دور الـ16 ولم يكن لديه الكثير ليلعب من أجله في الدنمارك ، لكن مع ذلك تم اختيار صلاح في التشكيلة الأساسية لليلة امس .


افتتح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا التسجيل في الدقيقة الأولى في ذلك التعادل 1-1 ، والذي قرر كلوب تسليم شارة القيادة إلى ترينت ألكسندر أرنولد.

الآن ، أعرب صلاح عن خيبة أمله لعدم تكليفه بهذه المسؤولية ، وقال لـ AS: "بصراحة ، شعرت بخيبة أمل كبيرة. كنت أتمنى أن أكون قائدًا ، لكن هذا قرار مدرب. أنا أقبله".

وسبق لصلاح أن هز الشباك 14 مرة هذا الموسم - بما في ذلك ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا - لكن الدولي المصري لم يستبعد انتقاله في المستقبل إلى برشلونة أو ريال مدريد.

اختير صلاح امس على مقاعد البدلاء في رحلة ليفربول إلى سيلهورست بارك لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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