محمد صلاح يتعرض للانتقادات واتهامات ناريّة من ابو تريكة

الوكيل الإخباري _ أثار لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، جدل واسع بعد انتقاده لابن بلده الأسطورة محمد صلاح. ليشير إلى أنّه أحد أهم أسباب تراجع نادي ليفربول ليفربول الإنجليزي. حيث أكّد أنّ الفريق سيعاني في المستقبل من سوء الحظ، بسبب هبوط مستوى أهم لاعبيه. بالإضافة إلى أنّ طريقة لعب ليفربول أصبحت مكشوفة للخصوم.





وبحسب موقع “روسيا اليوم”. قال أبو تريكة: “إنّ ما جعل ليفربول يظهر بشكل سيء مؤخراً. هو تراجع مستوى الثلاثي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينو في الموسم الحالي. لأنّهم كانوا يستغلّون الحلول الفردية في التسجيل وجلب الانتصارات للريدز. حتى في ظل سوء مستوى الفريق في بعض الأحيان”.



وتابع أبو تريكا: “ليفربول يعاني بسبب تراجع الثلاثي. كما أن الريدز يفتقد لإبداعات نجم خط وسطه الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون. الذي فضل المدرب يورغن كلوب توظيفه في قلب الدفاع في المباريات الأخيرة بسبب معاناة الفريق من غيابات كثيرة في هذا المركز”.



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المصدر : ملاعب



