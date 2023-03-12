محمد صلاح يتعرّض للسرقة في مصر

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام محلية مصرية، الأحد، عن تعرض "فيلا" محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للسرقة.



وتكثف الأجهزة بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة اللاعب بمنطقة التجمع الأول.



وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة بلاغاً من نجل خال اللاعب محمد صلاح يؤكد تعرض فيلا نجم فريق ليفربول الإنجليزي للسرقة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال المبلغ قال إنه خلال مروره على الفيلا بالتجمع لاحظ فتح إحدى النوافذ، وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء.



ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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