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السبت، 23-01-2021 12:59 م

محمد صلاح يتعرض للهجوم من الاعلام المصري

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الوكيل الإخباري _ عاتب حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، الإعلامي أحمد شوبير، مواطنه محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، لعدم ظهوره في وسائل الإعلام المصرية.
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وتساءل شوبير عن أسباب غياب صلاح عن الظهور في وسائل الإعلام المصرية، وقال في برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم": "عندي عتاب لمحمد صلاح وممكن يزعل مني بس لازم أقوله، ليه يا صلاح عمرك ما ظهرت في وسيلة إعلام مصرية".


وأضاف: "ليس لدي خلاف على محمد صلاح، كلنا عارفين أخلاقه وموهبته، هذه أمور مفيهاش فصال وجدال، لكن من حقي أن أتساءل، هل يقاطع محمد صلاح وسائل الإعلام المصرية؟".

وأردف شوبير: "وسائل الإعلام المصرية تتسابق للتحدث عن إنجازات فخر العرب، والجماهير المصرية تحتل أي تصويت من أجل فوز محمد صلاح".

وأكمل: "لو قصة الفلوس مقابل إجراء المقابلات الإعلامية، هذا من حقك ومعندناش مشكلة، لكن حتى لو صلاح عملها بالمجان مش هيكون عنده مشكلة، بس يفتح حوار مع وسيلة إعلام مصرية ويتحدث للجمهور المصري، وهذا حق المصريين على صلاح".

وكان صلاح أجرى مؤخرا مقابلات مع عدة صحف أجنبية، ولمح خلالها بأنه قد يرحل عن فريقه الحالي نادي ليفربول.

المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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