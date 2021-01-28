محمد صلاح يتعرض للهجوم .. وكلوب يدافع عنه

الوكيل الإخباري _ دافع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن ثلاثي الهجوم في فريقه بسبب أزمة النتائج الأخيرة التي ضربت "الريدز".





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ولم يحقق ليفربول سوى فوز وحيد منذ بداية العام الحالي في كل المسابقات، مقابل 3 هزائم وتعادل، هذا إلى جانب عدم تسجيله سوى 6 أهداف فقط.





ورغم أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول سجل ثنائية خلال الخسارة يوم الأحد الماضي ضد مانشستر يونايتد 2-3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الانتقادات لا تزال تحاصره هو وزميليه في الهجوم، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.







وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة توتنهام، مساء الخميس، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي: "في هذا العالم، نفقد الثقة والإيمان بسرعة كبيرة جدًا، كل شيء إما رائع أو العكس".



وتابع: "فيما يخص الانتقادات الموجهة لثلاثي الهجوم، أود التأكيد على أنه لدينا التزام تجاه بعضنا البعض، نحن نعمل كفريق واحد على إيجاد الحلول، لا يتعلق الأمر أبدًا بشخص واحد".



وأضاف: "الفريق الذي نريد أن نكونه هو الفريق الذي لا يريد أحد أن يلعب ضده، لدينا الفرصة لنكون ذلك الفريق، يمكننا التغلب على أفضل فريق في العالم، هذا جيد، يجب أن نثبت ذلك ونعود بقوة".



وواصل: "نحن مختلفون عن الموسم الماضي، الأوقات تتغير، كل شيء يتغير، خاصة عندما يأتي لاعبون جدد، فلا يمكنك الحكم على النتائج قصيرة المدى فقط، نحن نتخذ قرارات على المدى الطويل حتى يستفيد النادي، وسنقدم كل شيء لدينا".



من ناحية أخرى، انتقد كلوب، قرار إدارة تشيلسي بإقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق، مهاجما الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني.



وقال كلوب: "لامبارد فقد وظيفته، يجب أن أقول إن هذا أمر صعب، أعتقد أن تشيلسي قام بعمل رائع في سوق الانتقالات، وكان يحتاج إلى وقت، هذا طبيعي، ومن الصعب حقًا اتخاذ القرار بإقالة لامبارد في ذلك الوقت المبكر من الموسم".



وأتم: "السيد أبراموفيتش يعطي الفرص، لكنه ليس الأكثر صبرا في العالم، أشعر بفرانك، خاصة وأنه أحد أساطير النادي كلاعب".



المصدر: ملاعب



