الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

الأرصاد توضح تفاصيل تعمق المنخفض الجوي ليلة الجمعة

قرارات حكومية مرتقبة

الخصاونة يصل بغداد في زيارة رسمية

رسالة أمنية تحذيرية للأردنيين

هام بشأن دوام طلبة المدارس

الارصاد : ثلوج مخلوطة على مناطق محدودة غداً

وفيات الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 12:07 م

محمد صلاح يتعرض للهجوم .. وكلوب يدافع عنه

226180


الوكيل الإخباري _ دافع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن ثلاثي الهجوم في فريقه بسبب أزمة النتائج الأخيرة التي ضربت "الريدز".

اضافة اعلان
ولم يحقق ليفربول سوى فوز وحيد منذ بداية العام الحالي في كل المسابقات، مقابل 3 هزائم وتعادل، هذا إلى جانب عدم تسجيله سوى 6 أهداف فقط.


ورغم أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول سجل ثنائية خلال الخسارة يوم الأحد الماضي ضد مانشستر يونايتد 2-3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الانتقادات لا تزال تحاصره هو وزميليه في الهجوم، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.



وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة توتنهام، مساء الخميس، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي: "في هذا العالم، نفقد الثقة والإيمان بسرعة كبيرة جدًا، كل شيء إما رائع أو العكس".

وتابع: "فيما يخص الانتقادات الموجهة لثلاثي الهجوم، أود التأكيد على أنه لدينا التزام تجاه بعضنا البعض، نحن نعمل كفريق واحد على إيجاد الحلول، لا يتعلق الأمر أبدًا بشخص واحد".

وأضاف: "الفريق الذي نريد أن نكونه هو الفريق الذي لا يريد أحد أن يلعب ضده، لدينا الفرصة لنكون ذلك الفريق، يمكننا التغلب على أفضل فريق في العالم، هذا جيد، يجب أن نثبت ذلك ونعود بقوة".

وواصل: "نحن مختلفون عن الموسم الماضي، الأوقات تتغير، كل شيء يتغير، خاصة عندما يأتي لاعبون جدد، فلا يمكنك الحكم على النتائج قصيرة المدى فقط، نحن نتخذ قرارات على المدى الطويل حتى يستفيد النادي، وسنقدم كل شيء لدينا".

من ناحية أخرى، انتقد كلوب، قرار إدارة تشيلسي بإقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق، مهاجما الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني.

وقال كلوب: "لامبارد فقد وظيفته، يجب أن أقول إن هذا أمر صعب، أعتقد أن تشيلسي قام بعمل رائع في سوق الانتقالات، وكان يحتاج إلى وقت، هذا طبيعي، ومن الصعب حقًا اتخاذ القرار بإقالة لامبارد في ذلك الوقت المبكر من الموسم".

وأتم: "السيد أبراموفيتش يعطي الفرص، لكنه ليس الأكثر صبرا في العالم، أشعر بفرانك، خاصة وأنه أحد أساطير النادي كلاعب".

 

المصدر: ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1028701365_0_181_3500_2075_1000x541_80_0_0_cbb20be07c5f6a61049d49d4f1a374bd

ميسي ينفرد بإنجاز لأول مرة في برشلونة

100-133725-mbappe-real-madrid-psg_700x400

ريال مدريد يفك شفرة تصريحات مبابي

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

image

الثنائي الأقرب لخلافة زيدان

2019082005020323383b8047-8fc2-45eb-9d58-1e5edd398128-2572

محمد صلاح سيرحل .. ليفربول يستسلم لقراره

6d0da2c7-9c00-4e99-a8ec-ff7aa5d07b4c

الهلال يشتعل.. ومستقبله مخيف

أخبار متعلقة
2019082005020323383b8047-8fc2-45eb-9d58-1e5edd398128-2572

محمد صلاح سيرحل .. ليفربول يستسلم لقراره

1605282100146274400

ليفربول يخطو الخطوة الاولى للاستغناء عن محمد صلاح

228160

مطالب ببيع محمد صلاح

resize

كلوب يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح

2020-11-13T152442Z_1918941752_RC2F2K94E10I_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOCCER-SALAH

ثنائي ناري لخلافة محمد صلاح

1-1395469

ليفربول يغري محمد صلاح بزيادة الراتب لقطع الطريق على الريال وبرشلونة