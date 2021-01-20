محمد صلاح يتفاجأ بإنتقادات نارية ووصف غير متوقع

الوكيل الإخباري _ هاجم أسطورة الكرة الإنجليزية مايكل أوين نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، بسبب الأداء الذي ظهر به الملك خلال المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان ليفربول قد فشل في تحقيق نتيجة الفوز على الغريم الأبدي مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، حيث إكتفى الثنائي بنتيجة التعادل السلبي 0-0 وسط إهدار العديد من الفرص السهلة، وذلك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ووجه مايكل أوين هجوم حاد على فخر العرب محمد صلاح بسب وجود أنانية في أداءه داخل الملعب حسب ما يرى المهاجم الإنجليزي السابق.





وكان محمد صلاح قد فشل في تسجيل أي هدف خلال الأربع مباريات الماضية لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدًا منذ التعادل المخيب للآمال أمام وست بروميتش ألبيون ونادي نيوكاسل ثم هزيمة من سواثامبهتون وتعادل سلبي أخير في الديربي أمام اليونايتد، وهو ما يكشف لنا أن في غياب صلاح عن التهديف فشل ليفربول في الفوز بأي مباراة من الأربعة.



وتحدث مايكل أوين في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائلًا:« أعتقد أن كثير من الأنانية تتسلل إلى داخل محمد صلاح، إنه لا يمرر الكرات كثيرًا لزملائه داخل الملعب ».



وواصل المهاجم الإنجليزي السابق حديثه:« لقد رأيت ذلك مرة أخرى خلال المباريات الأخيرة الماضية، هناك لقطات يوجد فيها أنانية بكل تأكيد من صلاح، بعض المواقف كمشاهد وكمحلل تقول فيها عبر شاشات التلفزيون هيا افعلها يا رجل ومرر الكرة ولكنه لا يفعل ذلك ».



جدير بالذكر أن الملك المصري محمد صلاح خاض مع ليفربول 178 مباراة في مختلف المسابقات نجح في تسجيل 111 هدف وصنع 45 أخرين.











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المصدر : ملاعب



