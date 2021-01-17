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الأحد، 17-01-2021 01:15 م

محمد صلاح يحسم الجدل حول مستقبله مع ليفربول

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الوكيل الإخباري _ كشف النجم المصري محمد صلاح ، في تصريحات صحفية، عن مستقبله مع ناديه الإنجليزي ليفربول.

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وكان صلاح قد ألمح سابقا في حديثه لصحيفة آس الإسبانية،إلى أنه قد يرحل عن ليفربول إلى ريال مدريد أو برشلونة.


كما أشار إلى أنه انزعج من عدم منحه شارة القيادة في مباراة ميتييلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا.

فضلًا عما يشاع بشأن علاقته غير الجيدة بزميله ساديو ماني، إضافة إلى استبداله في أكثر من مناسبة في وقت مبكر من مجريات المباريات، في ظل تألق البرتغالي ديوجو جوتا.

وفي تصريحات أدلى بها المصري إلى قناة TV2 النرويجية، قال محمد:
“لا أعرف إذا ما كنت سأستمر في ليفربول أم لا، لكنني أريد أن أبقى هنا أطول فترة ممكنة”.

واستدرك: “ولكن.. كما قلت من قبل، يبقى الأمر في يد النادي، وسأمنح دومًا كل ما لدي إلى ليفربول، حتى آخر لحظة”

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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