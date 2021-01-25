الإثنين 25-01-2021
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الإثنين، 25-01-2021 04:55 م

محمد صلاح يحقق انجازا تاريخيا

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الوكيل الإخباري_ سجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عدة أرقام مميزة بإحرازه هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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وكشفت شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات، أن محمد صلاح أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين على ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، منذ أن حقق أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد هذا الإنجاز في عام 2014.


كما رفع "الفرعون" المصري رصيده إلى 19 هدفا بقميص ليفربول في جميع البطولات خلال الموسم الجاري (2020-2021)، بالتساوي مع هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، وذلك أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي.

كما نجح محمد صلاح لأول مرة في هز شباك مانشستر يونايتد في معقله ملعب "أولد ترافورد".

وأخفق ليفربول في بلوغ الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالرغم من تسجيل نجمه صلاح هدفين، لخسارته أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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