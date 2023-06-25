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الأحد، 25-06-2023 03:01 م

محمد صلاح يخوض تدريبات شاقة (فيديو)

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الوكيل الإخباري - يحرص النجم المصري محمد صلاح على الحفاظ على لياقته البدنية من خلال التدريب المتواصل، على الرغم من الإجازة الصيفية، بعد موسم شاق سواء مع فريقه ليفربول أو منتخب بلاده.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" يظهر فيه وهو يمارس تدريبات شاقة داخل صالة رياضية، وذلك بعد يوم من مشاركته متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة وهو يمارس الرياضة أيضا، استعدادا للموسم الجديد (2023-2024).

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وساهم النجم المصري في فوز منتخب بلاده على مضيفه الغيني (2-1) يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، والتأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وشارك محمد صلاح (30 عاما) في 50 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 15 أخرى.

واحتفل الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي بمرور 6 سنوات على انضمام محمد صلاح إلى صفوف "الريدز" قادما من نادي روما الإيطالى، صيف 2017 ، ومنذ ذلك الحين شارك في 304 مباريات بقميص "الريدز" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 186 هدفا إضافة إلى 78 تمريرة حاسمة.

 

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