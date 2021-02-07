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الأحد، 07-02-2021 12:48 م

محمد صلاح يدعم الأهلي قبل مباراة بايرن ميونيخ

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الوكيل الإخباري _ أوضحت تقارير صحفية أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تلقوا اتصالا هاتفيا من محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل دعمهم قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.


وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وكان الأهلي تمكن من الإطاحة بنظيره الدحيل القطري، بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

 

المصدر : ملاعب 

 

 


 




 

 


 

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