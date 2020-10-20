محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي في دوري الأبطال

الوكيل الإخباري _ يحتفل النجم المصري “محمد صلاح”، بوصوله لـ100 هدف مع فريقه “ليفربول” الإنجليزي، خلال مواجهة “أياكس” في دوري أبطال أوروبا.



وسجل “صلاح” هدفه رقم 100 بقميص “ليفربول” في مختلف البطولات، أمام “إيفرتون” السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.





وذكرت وسائل إعلام أن “صلاح” سيرتدي حذاءً خاصاً من اللون الذهبي، خلال مواجهة الفريق الهولندي.



ويلعب “ليفربول” ضد “أياكس” في انطلاق دور المجموعات لدوري الأبطال، مساء الأربعاء، في ملعب يوهان كرويف.



يذكر أن “صلاح” سجل مع “ليفربول” 6 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد لعب 5 مباريات.



ويحتل “صلاح” المركز الثالث في ترتيب الهدافين، بعد “سون هيونج مين” نجم “توتنهام”، و”دومينيك كالفيرت لوين” مهاجم “إيفرتون”.



المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



